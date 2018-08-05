ساحلي: الجزائر مهدّدة وستبقى كذلك لذا نحن بحاجة إلى رئيس مثل بوتفليقة

قال رئيس حزب التحالف الوطني الجمهوري بلقاسم ساحلي، اليوم الأحد أنّ الجزائر مهدّدة وتبقى مهدّدة.

لهذا نحن بحاجة إلى رئيس مثل بوتفليقة من خلال حكمته الداخلية والخارجية، وكذا الإحترام الذي يلقاه في الداخل وعلى المستوى الدولي.

لتعميق الإصلاحات، والتي توجها بدستور عام 2016 ، الذي يعتبر دستور حقيقي للتجديد الجمهوري.

وقال ساحلي خلال لقاء تشاوري جمع حزبه مع حزب الأفلان، أنّ المواطن الجزائري له حصانة يقودها رجل حكيم وهو الرئيس عبد العزيز بوتفليقة.

وأكّد ساحلي في ذات السياق أنّ إصلاحات الرئيس بوتفليقة سمحت بتحقيق هدفين.

هدف وطني لتحقيق انفتاح مجتمعي وفي عدّة مجالات مالمجال السياسي من خلال تعدّد الأحزاب السياسية.

وكذا انفتاح إعلامي من خلال امتلاك الجزائر للمئات من الصحف وعشرات القنوات التلفزيونية.

وكذا الإنفتاح النقابي وحقوق المرأة والشباب.

وأضاف، أنّ الهدف الثاني وهو هدف خارجي وهو الوقوف أمام تيارات الربيع العربي.