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ساحلي: ترشحي جاء لتجسيد السيادة التي طالب بها الحراك الشعبي

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ساحلي: ترشحي جاء لتجسيد السيادة التي طالب بها الحراك الشعبي
بقلم مصطفى.ق

قال بلقاسم ساحلي أنه إستوفى الشروط الدستورية والقانونية، واتم ملف الترشح حسب الموعد المحدد من السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات.

وشكر ساحلي المواطنين الذين دعموه بالتوقيعات وتقدموا بملاحظات لتثمين برنامجه الانتخابي.

وقال أن ترشحه جاء كموقف يتماشي مع المواقف التي عبر عنها حزبه “التحالف الجمهوري” في كل مرة.

حيث جاء ترشحه لتجسيد السيادة التي طالب بها الحراك الشعبي، وهي ما تتوج بإنتخابات شفافة لرئيس شرعي.

وقال ساحلي أن ترشحه هو ضمان لديمومة الدولة والحراك، والعودة العاجلة لدستورية الدولة.

وأردف أن إطالة الأزمة هي خطر على الأمة، وتواصل للفساد في الجمهورية.

والإنتخابات هي الطريق السديد لمحاربة الفساد، والتي ستصل بالجزائر إلى الإستقرار.

وقال ساحلي ان ترشحه هو الوصول إلى عهدة إصلاح النظام  والتحول المنشود، الذي يربط بين جيل الثورة وجيل الحرية.


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