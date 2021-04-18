ساحلي.. تشريعيات 12 جوان “هدف استراتيجي” بالنسبة للجزائر

أبرز الأمين العام للتحالف الوطني الجمهوري بلقاسم ساحلي، أن تشريعيات 12 جوان المقبل تعتبر “هدف استراتيجي” بالنسبة للجزائر.

وأكد ساحلي، أن هذا الموعد الانتخابي “يتيح الفرصة لممارسة الإرادة الشعبية من خلال اختيار ممثليها، لاسيما بالبرلمان.

واسترسل المتحدث بالقول أن انتخابات 12 جوان هي “تتويج للتغيير الذي ناد به الشعب الجزائري يوم 22 فيفري 2019 “.

تابعا “تم الشروع فيه بالانتخابات الرئيسية لـ12 ديسمبر 2019 وتم تكريسه عبر مراجعة الدستور في 12 ديسمبر 2020”.

“كما تعتبر أيضا المرحلة الثالثة للتغيير من خلال تجديد الهيئات المنتخبة”، -يضيف الأمين العام للتحالف الوطني الجمهوري-.

ودعا ساحلي السلطات العمومية لمرافقة تحضير هذا الموعد الانتخابي من خلال إجراءات تهدئة وانفتاح سياسي وإعلامي.