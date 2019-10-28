ساحلي يقاضي أستاذ الإعلام العيد زغلامي بسبب بوتفليقة

جر حزب التحالف الوطني الجمهوري أستاذ الإعلام العيد زغلامي إلى المحاكم بتهمة القذف والسب في حق رئيس الحزب بلقاسم ساحلي.

وحسب البيان الصادر عن التحالف الوطني الجمهوري، فإنه قد تم تكليف محام الحزب برفع دعوى قضائية ضد المعني بعد تصريحات اطلقها ضد بلقاسم ساحلي.

وأكد البيان بأن هذه التصريحات التي أدلى بها المعني في قناة خاصة كان فيها مضمون سب و قذف و اتهامات مغلوطة عقب إيداع ساحلي ملف ترشحه يوم السبت 26 اكتوبر.

وأضاف الحزب في بيانه بأنه يدعم حرية الصحافة و حرية التعبير و يتعاطى بكل انفتاح و إيجابية مع ممثلي أسرة الإعلام لكنه وصف ماوقعت فيه هذه القناة بـ”اللامهنية”.

كما عبر عن رفضه التام و المطلق لأي تطاول أو تجريح أو قذف يطال سمعة و شرف مناضلي و إطارات الحزب.

مشيرا إلى أنه لا يمكن بأي حال من الأحوال قبول الاتهامات المغلوطة و الأوصاف غير الأخلاقية التي وردت على لسان المدعو العيد زغلامي.

وكان من جملة ماذكره بيان التحالف الجمهوري من تصريحات زغلامي هو دعم ساحلي للعهدة الخامسة و اتهامه بالإنتماء للنظام الفاسد ودعم بوتفليقة خلال 20 سنة.