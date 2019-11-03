ساحلي يقدّم طعن رسمي في قرار رفض ترشحه لدى المجلس الدستوري

الوطني
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ساحلي يقدّم طعن رسمي في قرار رفض ترشحه لدى المجلس الدستوري
بقلم أسماء.ع

قدّم، الراغب في الترشح، بلقاسم ساحلي، طعن لدى المجلس الدستوري، حول رفض ملف ترشحه للرئاسيات.

وقام ساحلي، بإيداع الطعن، اليوم الأحد، على الساعة العاشرة صباحا، لدى المجلس الدستوري.

وكان حزب التحالف الوطني الجمهوري، قد قرر السبت، تقديم طعن عقب رفض الهيئة المستقلة للإنتخابات ملف ترشحه للرئاسيات.

وجاء قرار تقديم الطعن، عملا بأحكام المادة 141 من القانون العضوي للانتخابات.

وأعلنت الهيئة المستقلة للانتخابات رسميا مساء السبت، عن أسماء المترشحين الخمسة للرئاسيات.

ويتعلق الأمر بكل من عبد المجيد تبون، علي بن فليس، عزالدين ميهوبي وعبد العزيز بلعيد، وعبد القادر بن ڨرينة.


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