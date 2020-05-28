سادومبا: “الجزائر أقوى منتخب إفريقي”

أثنى المهاجم الزيمبابوي، إدوارد سادومبا، على المنتخب الوطني الجزائري، مؤكدا أنه أقوى منتخب إفريقي في الوقت الحالي.
وصرح سادومبا، لموقع “كووورة” العربي، بخصوص مردود منتخبه في كان 2019: “بشكل عام قدمنا مستوى جيد للغاية، لكن لسوء الحظ خصومنا كانوا أكثر استعدادا وتحضيرا”.
وبخصوص المنتخب الجزائري المتوج بهذه البطولة، أوضح المهاجم الزيمبابوي: “المنتخب الجزائري أقوى منتخب إفريقي في الوقت الحالي”.
وأضاف إدوارد سادومبا، أن المنتخب الجزائري، يعتمد على الجانب البدني، إلى جانب التكتيك الفني الجيد، وتقارب الخطوط، ونفس الشيء بالنسبة للمنتخب التونسي.
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