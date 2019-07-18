ساديو ماني نجم السنغال يستفز «الخضر»:

انتقد الحكم «سيكازوي»..

«الجميع يعلم كيف هزمتنا الجزائر.. نحن المرشحون للتتويج والفصل بيننا الجمعة»

توعّد نجم المنتخب السنغالي ونادي ليفربول الإنجليزي، ساديو ماني، بقيادة منتخبه للفوز على المنتخب الوطني الجزائري في نهائي كأس أمم إفريقيا المقرر غدا بالقاهرة.

من أجل الانتقام الرياضي من الخضر على الهزيمة التي تكبدها السنغاليون في الدور الأول للبطولة،

رافضا الاعتراف بالهزيمة التي حمّلها للحكم الزامبي سيكازوي لأنه حرمه من ركلة جزاء أمام الخضر،

حيث صرح ماني للإذاعة البريطانية «بي بي سي»: «لا أحب البحث عن الأعذار ولكن الجميع يعرف

كيف فاز علينا الجزائريون في الدور الأول، وهذا أصبح من الماضي، أعتقد أنه ليس انتقاما، لكنه حافز مهم وسنهزمهم،

التتويج بالكان حلم لنا ولكل الشعب السنغالي، نحن في النهائي ولا توجد حسابات يجب أن نقدم كل ما لدينا وسنتوج بالكأس»،

وأضاف: «الآن نحن مُقبلون على لقاء أكثر قوة، سيكون كلمة الفصل بيننا، وبكل تواضع نحن المُرشحون للفوز، وسنعمل على تحقيقه»، وقال: «غياب كوليبالي مؤسف لأنه مهم جدا للفريق وقائد وسنلعب للفوز من أجله أيضا».