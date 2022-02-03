ساديو ماني يتطرق لإمكانية مواجهة صلاح في نهائي الكان

كشف نجم منتخب السنغال ساديو ماني عن العوائق التي واجهها رفقة زملائه في المنتخب، والتأهل إلى نهائي كأس افريقيا.

وقال ماني في تصريح له عقب الفوز بالمواجهة أمام منتخب بوركينافاسو ” صراحة، واجهنا عديد الصعوبات من أجل الوصول إلى هذه النقطة، سنعمل ما في وسعنا للحفاظ والتركيز على هدفنا”.

كما أبدى نجم ليفربول سعادته الكبيرة إثر قيادة المنتخب السنغالي للوصول إلى النهائي ” سعداء بوصولنا للنهائي و لن نفرط في الكأس هذه المرة”.

وعن إمكانية مواجهة منتخب مصر في النهائي وزميله في ليفربول محمد صلاح، قال “لا أدري، أتمنى تأهله، لكن أقول أن الأفضل هو من سيفوز”.

يذكر أن هوية منشّط النهائي ستحدّد اليوم بين منتخب مصر و الكاميرون في اللقاء الذي سيجرى بملعب “باول بيا” ستاديوم بداية من الساعة الثامنة بالتوقيت الجزائري.