ساديو ماني يتوّج بجائزة أفضل لاعب في كأس أمم إفريقيا 2025

توّج نجم المنتخب السنغالي، ساديو ماني، بجائزة أفضل لاعب في كأس أمم إفريقيا 2025، بعد المستويات الكبيرة التي قدّمها طوال البطولة، وقيادته منتخب بلاده للتتويج باللقب القاري.

وقاد ماني، منتخب السنغال للفوز في المباراة النهائية التي جرت اليوم أمام منتخب المغرب، حيث انتهى اللقاء بانتصار “أسود التيرانغا” بهدف دون رد من توقيع اللاعب غايي، في مباراة امتدت إلى الشوطين الإضافيين وشهدت ندية كبيرة وإثارة متواصلة.

وتميّز النهائي بطابع دراماتيكي، في ظل الجدل التحكيمي الذي رافق أطواره، إلا أن خبرة ماني وقيادته داخل الميدان كان حاسما في ترجيح كفة المنتخب السنغالي وحسم اللقب.

وكان ساديو ماني، لاعب نادي النصر السعودي، قد بصم على أداء ثابت ومؤثر منذ الأدوار الأولى للبطولة، مؤكدا مكانته كأحد أبرز نجوم الكرة الإفريقية، وقاد منتخب بلاده للتتويج باللقب القاري للمرة الثانية في تاريخه، بعد تتويج أول سنة 2021.

ويعزز هذا التتويج الفردي والجماعي من رصيد ساديو ماني، الذي يواصل كتابة اسمه بأحرف من ذهب في تاريخ كرة القدم الإفريقية.