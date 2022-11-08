ساديو ماني يُصاب قبل أيام من انطلاق المونديال !

تعرض المُنتخب السنغالي سهرة اليوم لضربة قوية قبل أيام فقط من انطلاق كأس العالم 2022 بقطر.

حيث تعرض، ساديو ماني، لاصابة مع بايرن ميونيخ ليضطر لعدم استكمال مباراة فيردر بريمن، الجارية الآن بملعب أليانز أرينا، لحساب الجولة 14 من الدوري الألماني.

حيث اُستبدل ماني بعد 20 دقيقة على بداية المباراة، بعد شعوره ببعض الآلام، ليضطر مدربه، جوليان ناغلسمان، لاستبداله بليروى ساني.

وتخشى الجماهير السنغالية تعرض ماني لإصابة قوية تؤدي لابتعاده عن الملاعب لفترة طويلة، مما يحول دون مشاركته في مونديال قطر.