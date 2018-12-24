“سارة الدوسري” :”تواجد مبولحي يبعث على الإرتياح”

أشادت، سارة الدوسري، رئيسة المُدرج العائلي لنادي “الإتفاق” السعودي، بالحارس الدولي الجزائري، رايس وهاب مبولحي، ودوره الفعال داخل صفوف “الكوماندوز”.

وصرّحت قائلة لجريدة “البلاد” المحلية :”الحارس مبولحي، هو من أفضل الحُراس في دورينا، ووجوده يبعث على الراحة في تشكيلة فريقنا”.

وواصلت مُشجعة “إتي الشرقية” شُكرها لـ”الرايس” :”إنه حامي العرين، كما أن روحه قتالية، ويظهر بأن جميع اللاعبين يستمعون إليه كثيرا”.

يُذكر بأن صاحب الـ32 عاما سجل عودة قوية في الآونة الأخيرة، بعد إنطلاقة مُعقدة بسبب علاقته السيئة مع مُدربه السابق.