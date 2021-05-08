سارة لعلامة: أختار رياض محرز لمشاركتي دور البطولة

وجهت الممثلة سارة لعلامة بطلة مسلسل مليونير، يوم السبت، رسالة إلى الدولي الجزائري نجم مانشستر سيتي الإنجليزي رياض محرز بمناسبة وصوله إلى نهائي دوري أبطال أوروبا.

وفي مداخلة لها عبر السكايب، في برنامج “zapping” الذي يبث عبر قناة النهار، تمنت الممثلة لعلامة التوفيق للدولي الجزائري والتتويج بـ”الشامبيونزليغ” والذهاب بعيدا هو وكل اللاعبين الجزائريين.

وأضافت لعلامة أنه لو يقترح عليها إسم رياضي لكي يشاركها دور البطولة في مسلسل ما، فإنها ستختار رياض محرز.

أما فيما يخص النادي التي تشجعه في الجزائر، كشفت لعلامة أنه باستثناء المنتخب الوطني فإنها لا تشجع أي نادي لأنها لا تتابع كرة القدم كثيرا.