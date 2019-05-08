سارة لعلامة بعد نجاح “مشاعر”: “فرحتوني بتعليقاتكم وأنا جد سعيدة كي عجبكم”

شكرت الممثلة الجزائرية الشابة، سارة لعلامة، الجزائريين، على تعليقاتهم الإيجابية بعد نجاح مسلسلها “مشاعر”، الذي يتم عرضه على قناة النهار.

ونشرت لعلامة، صورة من عرض المسلسل، على صفحتها بالفيسبوك، وعلقت عليها: ” صحا فطوركم..فرحتوبي بزاف بتعليقاتكم، وأنا جد سعيدة لأن المسلسل اعجبكم”.

وشوقت لعلامة الجمهور للحلقات القادمة، قائلة: ” ابقوا في المتابعة، فهناك مفاجئات قادمة”.

وعرفت الحلقتيتن، الأولى والثانية، من المسلسل، نجاحا كبيرا، بعد عرضهما، وتتصدر الحلقة الأولى، اليوتيوب الجزائري، بحوالي مليون ونصف مشاهدة.