سارة لعلامة تتحدث عن الحلقة الأولى من مسلسل “مشاعر”

كما كان منتظرا، حقق عرض الحلقة الأولى من مسلسل مشاعر، أصداء ايجابية، وأعجب الجمهور كثيرا، بهذه الدراما الإحترافية الأولى من نوعها في الجزائر.

ونشرت بطلة المسلسل، سارة لعلامة، صورة لها من كواليس العمل، على صفحتها الرسمية بالأنستغرام.

وأرفقت لعلامة الصورة بالتعليق الآتي: “صحا فطوركم، اعطوني رايكم في الحلقة الأولى من مسلسل مشاعر يا جمهوري العزيز”.

وتهافتت التعليقات على منشور لعلامة، وأشاد معظم المعلقين، بهذه الدراما الرمضانية الفريدة من نوعها.

كما استحسن المتابعون، تطور الدراما الجزائرية، عبر هذا المسلسل.

وقالت احدى المتابعات: ” الحلقة روعة وادائك ماشاء الله، ننتظر التميز في كل أعمالك بالتوفيق”.