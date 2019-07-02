سارة لعلامة تتوج كأفضل شخصية رمضانية في 2019

تم تكريم الممثلةالجزائرية المتألقة، “سارة لعلامة”، في تونس، ضمن فعاليات الدورة العشرين، للمهرجان الدولي للإذاعة والتلفزيون.

ومنحت “سارة لعلامة”، جائزة أفضل شخصية رمضانية لـ2019، في اختتام المهرجان، يوم 30 جوان 2019.

وبهذه المناسبة، نشرت “سارة لعلامة” صورة لها عبر صفحتها على مواقع التواصل الاجتماعي، وهي تحمل الجائزة.

وعلقت الفنانة الجزائرة على الصورة، قائلة: “سعيدة جدا بتكريمي في تونس البلد الشقيق ، شكرا سوسة على منحي أفضل شخصية رمضانية، شرف ليا كل هاته التتويجات ، إن شاء الله راح تخليني نقدم الأفضل دائما لكل محبيني”.

للتذكير، شاركت سارة لعلامة، في رمضان الفارط، في المسلسل الدرامي الضخم، الجزائري التونسي، “مشاعر”.

وجسدت الفنانة الجزائرية، شخصية “زهرة”، في المسلسل، والذي وعرف نجاحا كبيرا.