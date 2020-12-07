سارة لعلامة تشوق جمهورها للجزء الثاني من مسلسل “مشاعر”

شوقت الممثلة الجزائرية الشابة، سارة لعلامة، جمهورها، للجزء الثاني من مسلسل “مشاعر”، والذي أدت فيه دور البطولة رفقة كوكبة من الفنانين.

ونشرت الفنانة، صورة من كواليس العمل على صفحتها بفايسبوك وعلقت عليها: “مسلسل مشاعر، شكون راهو حاب الجزء الثاني؟”.

ومسلسل “مشاعر”، هو عمل مشترك جزائري وتونسي، شارك فيه كوكبة من نجوم الدراما من البلدين على غرار، حسان كشاش، ونبيل عسلي وعادل الشيخ.

بالإضافة إلى نجوم الدراما التونسية على غرار سامية رحيّم، ومريم بن شعبان.

هذا وعرف الجزء الأول للمسلسل والذي عرض على تلفزيون “النهار”، نجاحا كبيرا وحصدت حلقاته ملايين المشاهدات على موقع الفيديوهات اليوتيوب.