سارة لعلامة تُعبر عن سعادتها بالعمل مع بيونة: كم أنت رائعة بكل تفاصيلك

عبرت الممثلة الجزائرية الشابة سارة لعلامة، عن سعادتها الكبيرة وفخرها، بالعمل مع عملاقة الشاشة الجزائرية “بيونة“.

ونشرت الفنانة صورة جمعتها مع بيونة من كواليس مسلسلها الرمضاني الجديد “ميليونير”، والذي سيعرض حصريا على قناة “النهار”.

وكتبت لعلامة: “عندما حضيت بحب لالة عيني، سيدة الشاشة شافية بودراع، القامة الفنية الكبيرة، التي تمنيت منذ الأزل أن التقط صورة واحدة فقط معها، اهداني الحظ والميدان أكثر من ذلك برفقتها”.

وتابعت الفنانة: “وها أنا اليوم في حضن أيقونة السينما والتلفزيون باية بوزار، النجمة الشهيرة بيونة، كم أنت رائعة بكل تفاصيلك”.

وأضافت سارة لعلامة: “كم أنا سعيدة بهذا العمل الذي يجمعني بحضرتك، شكرا على هذه التجربة الفريدة من نوعها التي عشتها معك تحت عنوان الميليونير”.

وأوردت سارة لعلامة: “‎نحن نتعلم أكثر من تجربة إلى أخرى، وننضج أكثر من سنة إلى أخرى”.

مضيفة: “نحن نحقق المزيد كلما أيقنا بأن الثقة بالنفس، هي الطاقة الروحية التي تمنحنا الحياة بكل ما فيها”.

ووجهت الفنانة الشابة نصيحة لجمهورها قائلة: “ثق بنفسك ولا تجعل شيء يكسر الجمال الداخلي الذي يحتويك”.

وشوقت سارة لعلامة، الجمهور، إلى متابعة مسلسل “ميليونير”، على شاشة “النهار” في رمضان، وهو أضخم عمل درامي كوميدي بالشهر الفضيل.

وكتبت لعلامة: “سعيدة للعمل مجددا مع نبيل عسلي وحسان كشاش، وممثلين آخرين تشرفت بالعمل معهم، انتظرونا في رمضان”.