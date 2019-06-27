سارة لعلامة ضيفة شرف المهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون بتونس

تشارك الفنانة الجزائرية، “سارة لعلامة”، في الدورة العشرين من المهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون، في تونس، كضيفة شرف للمهرجان.

وتحل النجمة الجزائرية، وبطلة مسلسل “مشاعر”، والذي عرف نجاحا كبيرا في رمضان الفارط، مع النجمين، السوري “باسم ياخور”، واللبنانية “ماغي أبو غصن”، كضيوف شرف للمهرجان.

بالإضافة إلى نجم برنامج “أراب آيدول”، “يعقوب شاهين”، والذي سوف يححي حفل اختتام المهرجان، يوم 30 جوان الجاري.

وستتولى فلسطين، تأمين الجانب الفني، في الحفل الفني الساهر لإختتام المهرجان، بصفتها ضيفة شرف المهرجان لهذه الدورة.