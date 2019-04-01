 سارقو شركة جزائرية في قبضة الأمن بورقلة

تمكنت عناصر الشرطة التابعين للأمن الحضري السابع بورقلة، من الإطاحة بجمعية أشرار تتكون من 6 أشخاص، خمسة شباب في العشرينيات وأربعيني في العمر.

تفاصيل العملية، تمت بعد تلقي مصالح الشرطة شكـوى من طرف الشركة الجزائرية لإنجاز الهياكل المعدنية للسيارات،

مفادها تعرض ورشة تابعة لها للسرقة من طرف أشخاص مجهولين

أين أطلقت فور ذلك عناصر شرطة الأمن الحضري السابع عمليات جمع المعلومات والأدلة عن الواقعة.

ومع إطلاق عمليات بحث وتحري حثيثة نجح من خلالها عناصر الشرطة من معرفة وتحديد هوية المشتبه فيهم،

ليتّم ضبط خطة أمنية مكنت عناصر الشرطة من توقيفهم على التوالي وإقتيادهم مباشرة إلى مقر الأمن الحضري قصد التحقيق،

أين تبين أنهم الأشخاص محل البحث لتورطهم في فعل السرقة المجرم قانونا.

عقب إستيفاء كافة إجراءات التحقيق، تم إنجاز ملفات قضائية ضد المتورطين الستة

وتقديمهم أمام الجهات القضائية المختصة لتورطهم في جرم جناية تكوين جمعية أشرار بغرض الإعداد لجناية و جناية السرقة بالتعدد وظرف الليل وإستحضار مركبة ذات محرك .

وفي عملية ثانية أخرى، أوقف عناصر الشرطة التابعين للأمن الحضري السابع سيدة في الخمسينيات من العمر متورطة في جنحة السرقة،

التي راح ضحيتها سيدة في الأربعينيات من العمر ،تعرضت لسرقة مجوهراتها من المعدن الأصفر كانت متواجدة بمنزلها العائلي من قبل المشتبه فيها محل التوقيف.

ليتم إنجاز ملف قضائي ضد هذه الأخيرة وتقديمها أمام الجهات القضائية المختصة لتورطها في جرم السرقةّ.