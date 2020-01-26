سارقو ماعز “فلاح ميلة” في قبضة الدرك الوطني

تمكنت مصالح الدرك الوطني، اليوم الأحد، من توقيف المتورطين في سرقة رؤوس الماعز ببلدية حمالة، ولاية ميلة.

وحسب المراجع الخاصة بـ”النهار أون لاين” فإن العملية إنتهت بتوقيف 8 أشخاص يشتبه في تورطهم.

حيث يجري التحقيق معهم في إنتظار تقديمهم أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة ميلة.

وكان فلاح يقطن ببلدية حمالة ويتعلق الأمر ببوهنقل عبد الوهاب قد نشر فيديو عبر وسائل التواصل الإجتماعي يبكي فيه على سرقة ماعزه بمجموع 46 رأس.

قبل أن تُباشر مصالح الدرك الوطني التحقيقات في إنتظار عملية التقديم أمام نيابة الجمهورية محل دائرة الإختصاص.