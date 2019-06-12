سارقي شاليهات بمنطقة الشريعة في قبضة الدرك الوطني بالبليدة

تمكن أفراد الفرقة الإقليمية للدرك الوطني بالشريعة التابعة للمجموعة الإقليمية للدرك الوطني بالبليدة من إلقاء القبض على شخصين يبلغان من العمر 24-37 سنة.

بتهمة السرقة بالكسر مع التعدد استحضار مركبة وإنتهاك حرمة منزل، وتعود حيثيات القضية.

حسب مصدر أمني موثوق لنهار اولاين انه أثناء قيام أفراد الفرقة الإقليمية للدرك الوطني بالشريعة بدورية عبر الإقليم.

حيث تم مشاهدة شخصين من طرف عناصر الدرك الوطني داخل فناء شالي يقومان بالسرقة، وعلى إثر هذا تم توقيف المشتبه فيهما

وفتح تحقيق في القضية ورفع عينات من مسرح الجريمة والاستعانة بالمعهد الوطني للأدلة الجنائية وعلم الإجرام ببوشاوي.

من أجل مقارنة الكشف عن البصمات المرفوعة من مسرح الجريمة واسترجاع المواد المسروقة المتمثلة في “فرنين، أفرشة ، قارورة غاز ، 02 خلاط كهربائي ، خرطوم مياه.

وبعد تقديم المشتبه فيهما أمام الجهات القضائية المختصة، تم إيداعهما بمؤسسة إعادة التربية والتأهيل بالبليدة.