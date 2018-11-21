سارق أغراض مسجد في قبضة الشرطة بسيدي بلعباس

تمكنت قوات الشرطة بالأمن الحضري الخارجي ببلدية تيغاليمات ولاية سيدي بلعباس من القبض على شخص يبلغ من العمر 21 سنة.

وذلك بعد تورطه في سرقة من داخل مسجد، السالف الذكر عدة أغراض على غرار مكبر الصوت، منظم الصوت ، ميكروفون.

وبعد ذلك توجه إلى سوق السيارات بسيدي بلعباس لغرض بيعهم قبل أن يتم توقيفه من طرف قوات الشرطة التي إسترجعت المسروقات وتم إرجاعها إلى المسجد .

كما تم تقديم السالف الذكر أمام النيابة أين صدر في حقه أمر إيداع .

حيثيات القضية تعود إلى إستغلال قوات الشرطة بالأمن الحضري الخارجي لتيغاليمات لمعلومات مفادها تعرض المسجد إلى عملية السرقة.

التي طالت بعض الأغراض على غرار مكبر الصوت، منظم الصوت ، ميكروفون.

لتقوم المصلحة بفتح تحقيق معمق على جناح السرعة للكشف عن ملابسات القضية.

التحريات مكنت من تحديد هوية المشتبه فيه، ويتعلق الأمر بشخص معتاد الأجرام يبلغ من العمر 21 سنة.

حيث تم توقيفه بالمكان المذكور بعد تنقل قوات الشرطة على الفور إلى عين المكان، حيث تم ضبطه في حالة تلبس بصدد بيع المسروقات، قبل أن يتم توقيفه وإسترجاعها وتسليمها إلى إمام المسجد .