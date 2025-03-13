سارق الأحذية بجامع الجزائر في قبضة الأمن 

تمكنت شرطة العاصمة، الخميس، من الإطاحة بمشتبه فيه بسرقة حذاء رياضي من داخل جامع الجزائر.

وحسب بيان المصالح ذاتها، تعود حيثيات القضية إلى تلقي شكوى من أحد المصلين، مفادها تعرّضه لسرقة حذائه الرياضي من داخل جامع الجزائر.

وفور ذلك، باشرت عناصر الأمن الحضري تحريات مدعومة باستغلال معطيات الكاميرات المنصّبة بالمسجد.

وأسفرت التحريات عن تحديد هوية المشتبه فيه، الذي تمّ توقيفه وهو في حالة تلبُّس، مع استرجاع الحذاء المسروق.

وبعد استكمال كافة الإجراءات القانونية، تم تقديم المشتبه فيه أمام النيابة المختصة إقليميا عن قضية السرقة في حالة تلبس .