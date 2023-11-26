سارق الدراجات النارية في قبضة الأمن

ألقت مصالح الأمن بالعاصمة القبض على سارق الدراجات النارية، والذي ثبت من خلال عرضه أمام محكمة الجنح ببئرمرادرايس للمحاكمة انه كان يقوم بالترصد لضحاياه بالشارع. بعد ركنهم لدراجاتهم النارية. ويقوم بعدها بمساعدة شريكه بسرقتها و تحويلها الى مكان مجهول .

تفاصيل قضية الحال انطلقت بعد شكاوى عديدة من طرف الضحايا و من بينهم الضحية ” ب.ع” الذي قام برفع شكوى ضد المتهم الموقوف ” أ.أ” يتهمه بسرقة دراجته النارية بالطريق العمومي. و بعد مثول المتهم للمحاكمة انكرالتهم المنسوبة اليه. وحمل المسؤولية لشخص اخر تحفظ عن ذكر اسمه بالجلسة. وقال أنه هو من طلب منه المساعدة لنقل تلك الدراجة. إلا أن القاضي واجهه بكاميرات المراقبة في الشارع التي التقطته بإرتكابه الجرم المنسوب اليه. فيما التمس المتهم من القاضي ببرائته,و منحه فرصة أخيرة كونه لم يتعمد اقتراف الجرائم المتابع لأجلها.

كما طالب الضحية من المتهم تعويض قدره 60 مليون سنتيم عن الضرر الذي اصابه ، وعلى ضوء المعطيات الواردة التمس وكيل الجمهورية تسليط عقوبة عام حبسةنافذ وغرامة مالية نافذة قدرها 100 الف دج،فيما حدد القاضي تاريخ النطق بالحكم في القضية الى جلسة لاحقة .