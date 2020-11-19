سارق السيارات بأحياء باب الزوار في قبضة الامن

ألقت مصالح الأمن بباب الزوار القبض على مشتبه فيه، في سرقة السيارات، على خلفية عديد الشكاوى تلقتها ذات المصالح من مواطنين كانوا ضحية سرقات طالت مركباتهم.

وتبين من خلال ملف القضية الذي ستعرضه محكمة الدار البيضاء الاسبوع المقبل، ان المتهم “خ. م”، قبل ان يقع في قبضة الامن كان مشتبه فيه في سرقة عديد المركبات بعدد من الاحياء بباب الزوار وضواحيها.

اذ والرجوع إلى شكاوى 9 مواطنين ممن تعرضوا لسرقة سياراتهم، فإن المتهم كان يستعمل مفاتيح مصطنعة تخص مركبات من نفس النوع، وهذا بعد عملية ترصد دقيقة لضخاياه.

المشتبه فيه وبمجرد نزَول ضحاياه لقضاء حوائجهم، مثل التوجه إلى الصيدليات لشراء الأدوية او المحلات لاقتناء بعض الستلزمات، ينهتز المتهم الفرصة وينفذ جريمته.

وتمكنت الفرقة المحققة من توقيف المتهم في حالة تلبس بسرقة سيارة من نوع “بيكانتو” بحي 5جويلية بباب الزوار.

المركبة تعود للضحية رقم 9 المدعو”ن. ت” فتم اقتياده إلى مركز الامن للتحقيق معه، ليتم تقديمه امام وكيل الجمهورية الذي أمر باحالته امام قاضي الجلسة ليأمر هذا الأخير بأيداعه رهن الحبس المؤقت.

قاضي التحقيق وجه تهمة السرقة باستعمال مفاتيح مصطنعة للمشتبه فيه، ومن المنتظر تقديم هذا الاخير للمحاكمة الاسبوع المقبل.