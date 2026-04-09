سارق الغاز بالعاصمة في قبضة الامن

فتحت محكمة الجنح بشراقة ملف قضية شاب في العقد الرابع من العمر(ع.م) خلفية متابعته بسرقة الغاز وتركيب عداد الغاز بطريقة غير قانونية في احدى العمارات بضواحي منطقة شراقة .

و بالرجوع الى تفاصيل قضية الحال حسب مادار بجلسة المحاكمة عالجتها عناصر الأمن وبعد شكوى رفعها جيرانه ضده لقيام المتهم بتركيب عداد غاز لوحده دون تدخل مصالح سونلغاز وقيامه بسرقة الغاز .

المتهم وبعد مثوله امام هيئة محكمة الجنح انكر التهمة المنسوبة اليه ، وصرح ،انه لم يرتكب جرم السرقة ،وانه توجه الى مصالح سونلغاز كاي مواطن جزائري وقام بدفع المستحقات من اجل تركيب له عداد الغاز في حين صرحت هيئة دفاعه ان موكلها يستحيل ان يركب عداد الغاز لوحده نظرا انه يشكل خطرا لحياته وحياة الجيران ملتمسة من هيئة المحكمة بتبرئته من التهمة المتابع بها ،في حين التمس وكيل الجمهورية ضده تسليط عقوبة عام حبسا نافذا فيما، حددت القاضي تاريخ النطق بالحكم في القضية الى جلسة 30 افريل .