سارق الكهرباء بالعاصمة في قبضة الامن

التمس وكيل الجمهورية لدى محكمة الجنح بسيدي امحمد تسليط عقوبة 3 سنوات حبسا نافذا و 500 الف دج غرامة مالية نافذة لشاب في العقد الثالث من العمر على خلفية قيامه بسرقة الكهرباء من احدى العمارات بالعاصمة.

و بالرجوع الى تفاصيل قضية الحال حسب مادار بجلسة المحاكمة عالجتها عناصر الأمن التي تمكنت من توقيف المتهم في العقد الثالث من العمر تم ضبطه في حالة تلبس مرتكبا عملية سرقة الكهرباء عن طريق استعماله معدات وادوات خاصة بشركة الكهرباء ،اضافة الى مفك براغي و مفتاحين ميكانيكيين ومعدات تستعمل في السرقة.

المتهم وبعد مثوله امام هيئة محكمة الجنح بسيدي امحمد بموجب إجراءات المثول الفوري وجهت له جنحة سرقة الكهرباء و الغاز ،حيث انكر التهمة المنسوبة اليه وصرح انه يطقن بتلك العمارة ،ولم يرتكب جرم السرقة ،وان المعدات التي عثرت بحوزته خاصة بالبناء ،وليست لديها اي علاقة بالسرقة ملتمسا من هيئة المحكمة بتبرئه و الافراج عنه ،في حين التمس وكيل الجمهورية ضده تسليط العقوبة السالف ذكرها، هذ وقدد حدد القاضي تاريخ النطق بالحكم في القضية الى جلسة لاحقة.