سارق المساجد ببجاية خلف القضبان

اوقفت مصالح أمن دائرة القصر في ولاية بجاية سارق المساجد، وهو شخص يبلغ من العمر 42 سنة ينحدر من ولاية البويرة.

المتهم ضبط ملتبسا بسرقة الاموال من معاطف المصلين، والذي كان يترصد ضحاياه ببيوت الوضوء بالمساجد.

وقد ساعدت اللجنة الدينية لمسجد الأمير عبد القادر القصر مركز مصالح الامن بوضع خطة لترصد تحركات احد الاشخاص المشتبه فيه.

حيث تم توقيفه ملتبسا بعملية السرقة وتم تقديمة لمصالح الامن التي احالته على وكيل الجمهوية.

الذي صدر في حقه حكما بسجنه خمس سنوات وغرامة مالية تقدر بمائة الف دينار.

بالإضافة إلى محاكمته في قضية ثانية تتعلق بإهانة القاضي أثناء جلسة محاكمة. حيث صدر في حقه حكما بعامين سجنا وغرامة مالية تقدر بمائة ألف دينار.