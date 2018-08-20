سارق المنازل في قبضة الأمن بالوادي

تمكن عـناصر الأمن الحضري الثاني بالوادي من توقيف شاب في العشرينيات من العمر إحـترف سرقة المنازل بولاية الوادي.

تفاصيل العملية تمّت عـقب تلقي الأمن الحضري الثاني بعاصمة الولاية شكـوى من قبل أحد المواطنين مفادها تعرض مسكنه العائلي للسرقة.

من قبل مجهولين طالت معـداته الإلكترونية، لتتنقل فور ذلك عناصر الشرطة إلى عين مكان وقوع الجرم ومعاينته.

أين تم العثور على بعض الأدلة والقرائن التي مكنت عناصر الأمن الحضري الثاني من تحديد هـوية المشتبه فيه في قضية السرقة.

ليتم توقيف الفاعل وتقديمه أمام الجهات القضائية المختصة لإرتكاب جـرم السرقة بالتسلق .