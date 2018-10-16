سارق الهواتف النقالة ولواحقها بتمنراست تحت قبضة الأمن

تمكنت عناصر الأمن الحضري الثاني بأمن ولاية تمنراست، من توقيف شخص يبلغ من العمر “34 سنة”، في قضية سرقة هواتف نقالة وتوابعها.

و تعود تفاصيل القضية إلى تقدم أحد المواطنين لمقر الشرطة، لتقديم شكوى بخصوص السرقة طالت 13 هاتف نقال مختلفة الأحجام بلواحقها.

و ذالك خلال نقلها من مكان لأخر من طرف سائق الشاحنة و مرافقه.

وعليه قامت عناصر الشرطة بفتح تحقيق في القضية بسماع جميع الأطراف المعنية، التحقيق أفضى الى إسترجاع جميع المسروقات.

بعدما تبين أن مرافق السائق هو من قام بالسرقة، بعد إستكمال الإجراءات تم تم تقديم الأطراف أمام الجهات القضائية المختصة بتمنراست.

التي أصدرت في حقه حكم سنتين حبس نافذة و غرامة مالية مع أمر إيداع بالمؤسسة العقابية.