سارق حاويات جمع النفايات في قبضة شرطة سيدي بلعباس 

ألقت قوات الشرطة بأمن ولاية سيدي بلعباس، القبض على شخص في العقد الثالث من العمر بعد تورطه في سرقة حاويات جمع النفايات بإستحضار مركبة.

وقد تم ضبط المشتبه به في حالة تلبس يقوم بجمع الحاويات على متن مركبته من نوع رونو ترافيك، كما تم على إثر ذلك إسترجاع 11 حاوية تم سرقتها من طرفه.

كما تم إنجاز ملف قضائي ضده عن تهمة السرقة في حالة تلبس لحاويات جمع النفايات بإستحضار مركبة قدم بموجبه أمام النيابة أين صدر في حقه أمر إيداع.

فصول القضية تعود إلى إستغلال مصالح الأمن الحضري الأول لمعلومات تفيد بإختفاء العديد من حاويات جمع النفايات ذات الحجم الكبير.

لتباشر المصلحة بتكثيف التحريات للكشف عن ملابسات هذه القضية ، وبعد عمليات مراقبة لفت إنتباه أفراد الشرطة شخص يقوم بجمع بقايا الخبز وكذا مادة البلاستيك على متن مركبته من نوع رونو ترافيك.

بعد تفتيش المركبة ضبطت بداخلها حاويتين لجمع النفايات من الحجم الكبير ذات اللون الأخضر كان السالف الذكر قد حملهما لغرض سرقتهما.

بعد عملية تفتيش قانونية لمسكن المشتبه فيه تم إسترجاع حاويات أخرى من نفس النوع، في حين تم إنجاز ملف قضائي ضده عن تهمة السرقة في حالة تلبس لحاويات جمع النفايات بإستحضار مركبة قدم بموجبه أمام النيابة أين صدر في حقه أمر إيداع.