سارق صندوق الزكاة في قبضة مصالح الأمن بالشلف

نجح عناصر الأمن الحضري الخامس لولاية الشلف من تحديد هوية المشتبه فيهم والمتورطين في عملية السرقة التي إستهدفت أحد المساجد.

تعود القضية بعد تلقي ذات المصلحة معلومات تفيد بتعرض صندوق الزكاة الخاص بمسجد كرميلة ببلدية الشلف للسرقة.

تحريات عناصر الشرطة،أسفرت عن تحديد هوية الفاعل البالغ من العمر21 سنة،رفقة شريك له في العملية.

تم توقيف الفاعلين مع إسترجاع المبلغ المالي المسروق.

بعد إستكمال التحقيقات تم عرض الفاعل وشريكه على السيد وكيل الجمهورية لدى محكمة الشلف والذي أصدر في حقهم أمر أيداع.