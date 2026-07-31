سارق طبيبتان موريتانيتان في قبضة الأمن

اوقفت مصالح أمن العاصمة شاب في العقد الثاني من العمر يدعى “ك.ايمن مختار”، وينحدر من ولاية غليزان، وذلك بعد أن صدر ضده أمر بالقبض عن محكمة الجنح بسيدي امحمد لمتابعته بسرقة طبيبتان موريتانيتان.

وتعود وقائع قضية الحال حسب ما دار بجلسة المحاكمة عشية يوم الخميس، المتهم (ك.ايمن مختار )، حيث مثل لمعارضة الحكم الغيابي الصادر ضده عن محكمة الحال على خلفية شكوى رفعتها ضده طبيبتان ينحدران من موريتانيا. بعد تعرضهما لسرقة اغراضهما من قبل المتهم رفقة شريكه المتواجد رهن الحبس المدعو (س.ط). بعدما ادين بعقوبة عامين حبسا نافذا و100 الف دج غرامة مالية نافذة. وذلك بعدما أن لجأت إليهما الضحيتان من أجل مساعدتهما في نقل أغراض منزلهما وتحويلها إلى منزل جديد بالعاصمة قاما بكرائه من أجل استكمال دراستهما في الطب بالجزائر، حيث أن احدى الضحيتين تدرس اختصاص أمراض الجلد، والاخرى إختصاص أمراض الحنجرة.

وحسب مادار بجلسة المحاكمة، قام المتهم بالتهجم على الضحيتين وحاول الاعتداء عليهما بواسطة سلاح ابيض. مع سرقة كل اغراضهما بما في ذلك المجوهرات وجهاز كومبيوتر واموالهما.

المتهم واثناء القبض عليه من قبل مصالح الامن وتحويله على العدالة للمحاكمة وفقا لاجراءات المثول الفوري، وجهت له جنحة السرقة بالعنف والتهديد والتعدد. حيث صرح انه يعمل عامل يومي كحمال، ويبلغ من العمر 29 سنة. ملتمسا من هيئة المحكمة بالعفو والصفح عنه وافادته بظروف التخفيف.

ومن جهة أخرى، طالب ممثل نيابة محكمة الجنح بسيدي أمحمد ضد المتهم. توقيع عقوبة 10 سنوات حبسا نافذا ومليون دج غرامة مالية نافذة. في حين حددت المحكمة النطق بالحكم في القضية إلى الأسبوع المقبل.