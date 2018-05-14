سارق مؤسسة مواد البناء بقرواو في قبضة الأمن

أوقفت الفرقة الإقليمية للدرك الوطني بقرواو بالبليدة، شخص بالغ من العمر37 سنة، بشبهة سرقة مبلغ 900 مليون من مؤسسة البناء.

القضية انطلقت حيثياتها على خلفية مكالمة هاتفية عبر الرقم الأخضر 1055 ، تلقتها الفرقة الإقليمية للدرك الوطني بقرواو .

مفادها تعرض مؤسسة مواد البناء لسرقة مبلغ مالي يقدر ب 900 مليون سنتيم من الخزانة الحديدية المتواجدة داخل مكتب مدير المؤسسة .

وعليه باشرت ذات المصالح التحريات و تم وضع خطة أمنية محكمة مكنت من إلقاء القبض على المشتبه فيه الذي قام بالترصد و التخطيط المسبق للعملية.

التي نفذها حسب اعترافاته و بواسطة قضيب حديدي قام ثم غير اتجاه أجهزة الكاميرات للأعلى لكي لا يتم التعرف عليه، إلا أن ذلك لم يمنع من الكشف عن هويته.

وبعد السماع للمشتبه فيه في محاضر رسمية تم تقديمه أمام الجهات القضائية المختصة لإستكمال الإجرءات القانونية.