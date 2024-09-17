سارق محلات البيع بالجملة في قبضة الأمن..سطا على 30مليون من ” لاكاس”

التمست وكيل الجمهورية لدى محكمة الجنح بدار البيضاء اليوم الثلاثاء، تسليط عقوبة عامين حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 200 ألف دج. في حق المتهم الموقوف المدعو ” د.سليمان”، الذي توبع أمام محكمة الحال بجنحة السرقة.

وتبين من خلال مجريات المحاكمة أين مثل المتهم الموقوف لمواجهة ما نسب إليه من وقائع، أن عملية إيقاف السارق. جاءت بعد قيامه بسرقة مبلغ 30 مليون سنتيم في مرة سابقة ، من محل بيع الحقائب اليدوية لصاحبه الضحية “ر.حميد”. وهذا خلال الشغاله بالحديث مع أصدقائه خارج المحل. بحيث تمكن المتهم من الفرار إلى وجهة مجهولة. دون أن يتمكن صاحب المحل من القبض عليه.

وفي مرة ثانية، بتاريخ 1 سبتمبر الجاري، في حدود الساعة ال10 ونصف صباحا، عاد المتهم مجددا إلى نفس الحي المعروف بالبيع بالجملة. وهو يرتدي نفس الملابس، وعلى ظهره حقيبة ليسرق الأموال. من صندوق المال بالمحل، فتفطن له صاحبه فتظاهر بالانشغال مع التجار. بعدما اتفق معهم مسبقا، لتسهيل القبض على السارق.

وبمجرد دخول المتهم إلى محل الضحية مجددا، الذي كان يحوم بين أزقة الحي بغرض السرقة. تم الركض وراءه من طرف الضحية ليلتحق به باقي التجار والجيران. فتم إلقاء القبض عليه بالقرب من المحل وهو بصدد الفرار، قبل ان يتم ابلاغ رجال الشرطة اين تم ايقافه بعين المكان.

الضحية في الجلسة أكد أمام القاضي، بأن المتهم تعرف عليه ثاني مرة. بعد تفقده كاميرا المحل وهو يقوم بسرقة مبلغ مالي معتبر يقدر ب30 مليون سنتيم من صندوق المال، ” لاكاس”.

من جهته المتهم اعترف بأنه نزل الحي بغرض شراء بعض المستلزمات. ولم يقم بسرقة الاموال من محل التاجر، كما اعترف بأنه تم إيقافه خارج المحل وليس بداخله.

وفي الدعوى المدنية التمس الضحية استرداد أمواله المقدرة ب30 مليون.