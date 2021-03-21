سارق مزينات العجلات بالمركز التجاري “ارديس” في قبضة الأمن

تمكنت مصالح الأمن بالعاصمة ،من توقيف سائق سيارة أجرة غير شرعي، متخصص في سرقة “مزينات” عجلات السيارات.

المتهم تم رصده عبر كاميرات المراقبة بالمركز التجاري ارديس وهو المكان الذي كان المتهم يتردد عليه برفقة احد شركائه المدعو “نونو” لتنفيذ جرائمهم.

وفي قضية الحال وفي أعقاب شكوى تقدم بها ضحيتين اثنتين، مفادها تعرضهما لسرقة “مزينات” عجلات مركبتيهما.

وتم تحديد فترة حدوث الجريمة خلال الفترة الممتدة ما بين 13و15 مارس الجاري ،في حدود الساعة التاسعة ليلا.

واستغلالا للمعلومات الأولية، ومن خلال دليل الإثبات الذي تقدم به الضحية الاول، المتمثل مقطع من فيديو كاميرا من موقع الجريمة.

تم تحديد هوية المشتبه فيه ويتعلق الأمر بالمدعو “ب. احمد”، الذي ظهر وهو ينزل من سيارته من نوع “سامبول” وهو يحمل بيده كيسا قام بوضعه بسيارته.

ليتم على اثره توقيف المعني بالأمر، بعدما ضبط رجال الضبطية، كيسا بلاستيكيا يحوي على 3 مزينات العجلات محل السرقة تعود للضحية امرأة تدعى “ن ف”.

وخلال مواجهة المتهم الموقوف صبيحة الأحد من طرف محكمة الجنح بالدار البيضاء ،بتهمة السرقة ،صرح لرئيس الجلسة بأنه لم يرتكب الأفعال المنسوبة اليه.

وقال المتهم أنه يوم ارتكاب الوقائع كان برفقة احد الزبائن تولى نقله إلى المركز التجاري “ارديس” ثلاث مرات.

وقال أنه شاهد الزبون يضع كيسا بلاستيكيا خلف المقعد الأمامي، متهما اياه بسرقتها.

وعلى ضوء ما ورد من معطيات التمس ممثل الحق العام توقيع عقوبة 6 اشهر حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 100 ألف دج.

وقرر القاضي إدانة المتهم بعقوبة 6 أشهر حبسا موقوفة النفاذ وغرامة قدرها 100 ألف دج.

كما تم تكليفه بدفع 2 مليون سنتيم كتعويض للاطراف المدنية جبرا بالاضرار اللاحقة بهما.