سارق هواتف الطالبات الجامعية في قبضة الأمن بتيارت

تمكنت مصالح الأمن الحضري الرابع بتيارت من الإطاحة بشخص أثار الرعب في أوساط طالبات جامعة إبن خلدون.

وعلم من مصدر “النهار”، أن الشخص البالغ من العمر حوالي 27 سنة كان يترصد ضحايا من الطالبات المقيمات في الحي الجامعي آسيا كبير لسرقة هواتفهم النقالة عن طريق النشل أو الخطف.

ما جعل الكثيرات منهن يرفعن شكاوى عديدة لدى عناصر الشرطة التي كثفت من تحرياتها إلى أن تم توقيفه متلبسا بعملية خطف هاتف نقال لإحدى الطالبات بعد خروجها من الإقامة و هي في طريقها الى الجامعة، وتمت محاصرته وتوقيفه.

وبعد عرضه على الطالبات، تعرفن عليه، وعثر بحوزته على هاتف نقال وذاكرة بها صور لإحدى الطالبات، ليتم تقديمه أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة تيارت الذي أودعه الحبس في انتظار محاكمته.

وفي سياق متصل، تمكنت ذات المصالح من توقيف شخصين بحي لاكادات وهما يحاولان سرقة محل تجاري في ساعة متأخرة من الليل حيث حاصرتهما الشرطة و هما بصدد الفرار على متن سيارة من نوع رونو ميغان.