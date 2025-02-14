ساركوزي الابن يهدد الجزائر 

في خرجة جديدة من المُعادِين للجزائر والراغبين في صنع الحدث على الساحة الفرنسية، أطلق لويس ساركوزي، ابن الرئيس الفرنسي الأسبق، نيكولا ساركوزي، تصريحات عدائية وتهديدية ضد الجزائر.

وفي تصريح ليومية “لوموند” الفرنسية، أمس الخميس، قال لويس ساركوزي: “لو كنت في الحكم وتم توقيف بوعلام صنصال، لقمت بحرق السفارة (يقصد الجزائرية). ولأوقفت منح التأشيرات وأرفع التعريفات الجمركية بـ150 بالمائة”.

وانضم، ساركوزي الابن، لقافلة المتحاملين على الجزائر، من خلال تصريحات عدائية ضد الجزائر وفلسطنين.

وأثارت تصريحات، لويس ساركوزي، الذي يحظى بدعم متزايد من عدة لوبيات منها المعادية للجزائر، العديد من ردود الفعل المستغربة لسلوكه وأقواله ومواقفه.

كما جاءت هذه التصريحات العدوانية في وقت يستعد فيه، ساركوزي الابن. منذ فترة لإطلاق حزب سياسي. إذ قال في البورتريه الذي خصصته له يومية “لوموند”، إنه صاحب فكر محافظ ومعجب بأفكار دونالد ترامب.

وكان، ساركوزي الابن، خلال استضافته في إحدى القنوات الإخبارية الفرنسية. اقترح قتل كل سكان غزة.