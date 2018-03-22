ساركوزي يؤكد عدم وجود أدلة مادية في قضية التمويل الليبي لحملته الانتخابية

أفادت وسائل إعلام، أن الرئيس الفرنسي الأسبق نيكولا ساركوزي، ندد أمام القضاة بالإتهام الذي وجه إليه بخصوص التحقيق حول الشبهات بالتمويل الليبي لحملته الانتخابية سنة 2007 .

وقال ساركوزي أنه يعيش جحيما بخصوص هذا التشهير، كما ندد بعدم وجود أدلة مادية في الاتهامات المنسوبة إليه.

وأضاف ساركوزي، أنه اتهم دون دليل مادي بخصوص تلقيه أموالا من ليبيا، من أجل تمويل حملته الانتخابية سنة 2007.

للإشارة، وجه القضاء القضاء الفرنسي أمس الأربعاء، الإتهمام إلى ساركوزي ، في قضية التمويل الليبي لحملته الانتخابية.