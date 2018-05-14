ساري :”إصابة غولام أضرت كثيرا بنابولي”

تحسر “ماوريتسيو ساري”، مُدرب نادي “نابولي”ّ، للإصابتين الخطيرتين اللتين تعرض لهما الدولي الجزائري، فوزي غولام وحرمته من اللعب في 2018.

وصرح التقني الإيطالي لشبكة “سكاي سبورتس” :”الإصابات أضرت بنا كثيرا هذا الموسم، وجعلتنا نُضيع خدمات غولام الذي يعتبر عنصرا مُهما”.

وواصل :”هذه الإصابة حرمتنا من فوزي غولام الذي كان يتواجد حينها في فورمة خارقة للعادة، وهو ما أثر علينا سلبا”.

وتعافى الظهير الأيسر كُليا، ولكنه لم يتحصل على فُرصة اللعب خلال الجولتين الأخيرتين، رغم تواجده في القائمة الرسمية في كليهما.