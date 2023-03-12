ساري: “غولام كان أحد أفضل الأظهرة في العالم”

استعاد المدرب الإيطالي، ماوريسيو ساري، ذكرياته مع لاعبه الأسبق في نابولي، الدولي الجزائري فوزي غولام، مشيدا فيها بهذا الأخير.

وصرح ساري، في حوار لـ”DAZN”: “ما عاشه غولام كان من أحزن القصص التي مرت علي في الماضي”.

كما أضاف المدرب الإيطالي: “رؤيته غولام، وهو يصاب مرتين في الرباط الصليبي كان أمر جد محزن بالنسبة لي”.

وتابع ماوريسيو ساري: “فوزي غولام كان أحد أفضل الأظهرة في العالم، وكان يستحق تحقيق الكثير في مشواره”.

يذكر أن فوزي غولام، خاض مسيرة حافلة مع نابولي، قبل أن تجبره الإصابة على مغادرة الفريق، ليستقر حاليا في نادي أنجي الفرنسي.