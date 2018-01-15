ساري :”غولام ليس بشرا”

عبّر “ماوريتسيو ساري”، مُدرب نادي “نابولي” عن دهشته من الدولي الجزائري، فوزي غولام، وقدرته السريعة على الإسترجاع، رغم إصابته الخطيرة.

وصرح التقني الإيطالي لجريدة “لاغازيتا ديلو سبورت”، اليوم الإثنين قائلا في هذا الشأن :”هذا الفتى ليس من طينة البشر العاديين”.

وتُشير الأخبار الواردة من “بلاد البيتزا” بأن الظهير الأيسر بصدد تحطيم رقم قياسي، من خلال العودة للمُنافسة قبل نهاية جانفي.

وأجرى مُدافع “البيرتينوبي” عملية جراحية في نوفمبر، على مُستوى الرُكبة، وكان من المُفترض أن يبقى خارج الخدمة لست أشهر كاملة.