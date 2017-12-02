ساري :”في نابولي يعتقدون بأن أوناس مثل كريستيانو رونالدو”

قام “ماوريتسيو ساري” مُدرب “نابولي” بمدح وانتقاد الدولي الجزائري، آدم أوناس وهذا بعد الخسارة أمام اليوفي، سهرة أمس الجمعة.

وصرح التقني الإيطالي:”البعض يعتقد بأن أوناس بمثل مُستوى كريستيانو رونالدو، الواقع مُغاير لذلك، ويجب على الجميع أن يفهم ذلك”.

وأضاف :”آدم موهبة، ولكنه فتى لم يتجاوز الـ20 عاما من عمره، ويبقى لاعبا فوضويا، ويحتاج للعمل لأجل تحسين نقاط ضعفه”.

وختم :”يجب ألا ننسى بأنه لم يكن خارقا للعادة مع فريقه السابق، ومعنا سيكبر تدريجيا دون حرق المراحل”.

يُشار بأن أوناس عاد أمس الجمعة، للظهور مع “البيرتينوبي” مُشاركا لربع ساعة، دون أن يتمكن من الوصول لمرمى السيدة العجوز.