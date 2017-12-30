ساري :”هذه أسباب عدم لعب أوناس مع نابولي”

عاد “ماوريتسيو ساري”، مُدرب “نابولي” لانتقاد الدولي الجزائري، آدم أوناس، مؤكدا بأنه لا يزال غير جاهز للعب في المُستوى العالي حاليا.

وصرّح التقني الإيطالي بعد فوز أشباله على حسابه “كوروتي”، مُوضحا سبب الإعتماد على الجناح الصاعد: “هو يمتلك نقاط ضعف كثيرة”.

وأضاف :”بطبيعة الحال، أوناس عنصر موهوب، لكنه لم يبلغ المرحلة التي تسمح له باللعب بانتظام، خاصة وأني أمتلك خيارات كثيرة”.

يُذكر بأن اللاعب السابق لـ”بوردو” قضى مرحلة الذهاب كاملة مُلازما لمقاعد البدلاء، مُكتفيا بالظهور خلال 87 دقيقة في “السيري آ”.