“ساري” يتحسر على “غولام”

أبدى “ماوريتسيو ساري”، مُدرب نادي نابولي حسرته لعدم تمكنه من الإعتماد على الدولي الجزائري، فوزي غولام طيلة الأشهر القليلة الماضية.

وصرح التقني الإيطالي بعد تعادل أشباله أمام إنتر ميلان وتضييعهم لصدارة “الكالتشيو” :”غولام لاعب قوي جدا وغيابه خسارة بكل تأكيد”.

وأضاف :”المستوى الذي وصله، يجعله يترك فراغا مهما كان إسم النادي الذي ينشط فيه، وبديله ماريو روي لايمتلك نفس الخصائص”.

ولن يعود الظهير الأيسر للمنتخب الوطني للمنافسة سوى الموسم القادم، بعد العملية الجراحية التي خضع لها مؤخرا على مُستوى الرُكبة.