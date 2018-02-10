ساري يستدعي أوناس أمام لازيو

وضع مدرب نابولي الإيطالي، ماوريسيو ساري، إسم الدولي الجزائري آدم أوناس، ضمن قائمة لاعبيه المعنيين بمواجهة لازيو سهرة اليوم.

وكشف موقع نادي نابولي، عن قائمة اللاعبين التي اختارها المدرب ماوريسيو ساري، والتي ضمت اسم الدولي الجزائري آدم أوناس.

ويطمح أوناس لإقناع مدربه ساري، في حال إشراكه أساسيا، أملا في مواصلة الإعتماد عليه أساسيا فيما تبقى من عمر الدوري الإيطالي.

وشارك آدم أوناس في ستة مباريات منذ انضمامه لنابولي الصيف المنصرم، إلا أنه عجز عن التسجيل أو تقديم أية تمريرة حاسمة.

وسيعى نابولي لإسترداد ريادة ترتيب الكالتشيو، من خلال الإطائحة بضيفهم لازيو سهرة اليوم، لحساب الجولة الـ24 من الكالتشيو الإيطالي.