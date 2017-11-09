يسعى مدرب نادي نابولي الإيطالي ماوريسيو ساري، للإعتماد على الدولي الجزائري آدم أوناس، خلال المباراة المقبلة لفريقه نابولي أمام ميلان.

وأوضحت الصحافة الإيطالية أن ماوريسيو ساري، لن يجد بديلا عن إشراك آدم أوناس، عندما يواجه ميلان آسي، في الجولة الـمقبلة.

كما كشف الصحفي تيري كروس، المختص في الكرة الإيطالية، أن المدرب ساري، جرب أوناس في آخر حصة تدريبية كمهاجم ثاني.

حيث يسعى لإعتماد عليه في هذا المنصب، لتقديم الدعم لخط الهجوم، بالنظر لغياب المهاجم أركاديوز مليك، الذي يعاني من إصابة.

وتعد هذه فرصة جديدة لأوناس، الذي شارك لحد الآن في 70 دقيقة فقط مع نابولي، من خمسة مباريات أقحم فيها.