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ساري يشبه وضعية أوناس بالبرازيلي كوستا

الرياضة
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ساري يشبه وضعية أوناس بالبرازيلي كوستا
بقلم كريم.تيغرمت

اعتبر مدرب نادي نابولي ماوريسيو ساري، أن مايعيشه الدولي الجزائري آدم أوناس، شبيه بما عاشه البرازيلي دوغلاس كوستا، عند انضمامه لجوفنتوس.

وصرح المدرب ماوريسيو ساري، لموقع “كاتشيو ميركاتو” الإيطالي: “علينا الصبر على آدم أوناس، فمزال أمامه مجال للتحسن أكثر هذا الموسم”

وأضاف: “وضعية أوناس الحالية نشبه ما عاشه اللاعب دوغلاس كوستا، عند انتقاله من بايرن ميونخ إلى جوفنتوس”

وتابع: “كوستا كان بحاجة لبعض الوقت للتأقلم، وهذا ما فعله معه المدرب أليغري، حتى اندمج مع الفريق شهر نوفمبر الماضي”.

وأردف ساري: “نعمل على إدماج أوناس، فهو يبلغ 20 عاما فقط، وكان يلعب في البطولة الفرنسية، وهو بحاجة لبعض الوقت”. 

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