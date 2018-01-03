ساري يقسو على أوناس من جديد

رفض “ماوريتسيو ساري”، مدرب نادي “نابولي” مُجاملة الدولي الجزائري، آدم أوناس بعد الهزيمة على يد “أتالانتا” في الكأس، أمس الثلاثاء.

وصرح التقني الإيطالي قائلا :”آوناس كان جيدا من الناحية الهجومية، وسيئا من الناحية الدفاعية، وهو لايزال يتعلم في الفترة الحالية”.

ويعمل الرجل الأول في “البيرتينوبي” باستمرار على إنتقاد الجناح الصاعد، بغرض دفعه للعمل والوصول للمُستوى العالي، الذي ينتظره منه الجميع.

يُشارك بأن لاعب “بوردو” السابق لايزال مُرشحا لتغيير الأجواء خلال الميركاتو الشتوي الجاري، وهو المُتابع من طرف “كييفو فيرونا” و”بولونيا”.