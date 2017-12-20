ساري يقسو على أوناس

ظهر “ماوريتسيو ساري” مُدرب “نابولي”، قاسيا، مع الدولي الجزائري، آدم أوناس بعد مُستواه المُتوسط، خلال أول مُشاركة أساسية هذا الموسم.

وقال التقني الإيطالي في تقييمه لآداء لاعبه الصاعد خلال مواجهة الكأس أمام “أودينيزي” سهرة الثلاثاء :”أوناس لم يكن خارقا للعادة”

ليُضيف :”رُبما أتحمل جزاء من المسؤولية، لأنه يعاني نقصا في المُنافسة، ولكنه لايمتلك القدرة على صناعة الفارق مثل ميرتينس وإينسييني”.

وخيب لاعب “بوردو” السابق الآمال المُعلقة عليه من طرف مُشجعي “البيرتينوبي” الذين كانوا يتوقعون بأن يُبهرهم بمجرد الإعتماد عليه كأساسي.